Coronavirus: altri 3 casi in Slovacchia, totale sale a 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati confermati oggi in Slovacchia. A darne notizia è stato il primo ministro uscente, Peter Pellegrini, dopo una riunione del governo. Il numero totale di contagi nel paese sale a 10. I 3 nuovi casi coinvolgono persone che sono state in contatto con chi è stato precedentemente infettato. Pellegrini ha reso noto che l'esecutivo sta ponderando se chiudere le scuole del paese per due settimane. "Se togliamo dalle strade un milione di persone, riduciamo il rischio. La gente non capisce che l'unica difesa è non uscire di casa", spiega il premier uscente. (Vap)