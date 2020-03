Coronavirus: De Santis con Raggi, lavoro nero esiste negarlo insensato

- Ieri la sindaca Virginia Raggi nel corso di una trasmissione televisiva ha espresso la sua solidarietà a chi lavoro in nero e ha perso il posto a causa dell'emergenza coronavirus. Le dichiarazioni hanno destato grande polemica a destra come a sinistra. Adesso, a difendere la prima cittadina ci pensa l'assessore alla Personale del Campidoglio Antonio De Santis. Si tratta scrive di "lavoratori che vengono sfruttati, ricattati, sottopagati. Privati di ogni garanzia, diventano eterni invisibili. Quando restano a casa, la crisi non è attutita da alcun genere di paracadute, ammortizzatore. Non riceveranno mai una pensione. Semplicemente non sono mai esistiti. Esattamente ciò che sta avvenendo oggi, con i drammatici effetti prodotti sul tessuto economico e sociale dal coronavirus. Il lavoro nero - argomenta ancora l'assessore - è un fenomeno che bisogna contrastare con tutti gli strumenti a disposizione, sia chiaro. Ma è un problema che esiste e, per questo, negarlo, mettendo la testa sotto la sabbia, è insensato". Secondo l'assessore capitolino: "È per queste ragioni che il lavoro nero deve essere fronteggiato con forza, ma anche con cognizione. Oggi, però, sembrano prevalere esclusivamente tattiche estemporanee, si preferisce il botta e risposta a prescindere, invece che sviluppare una riflessione. Attaccano chi ha il coraggio di sollevare una questione reale ed enorme. Per aver accesso i riflettori su di un problema che mortifica (spesso e purtroppo letteralmente) tantissime persone, le categorie più subalterne. È, invece, compito primario di chi ricopre una carica istituzionale analizzare la realtà per trovare soluzioni. Questa si chiama responsabilità. Criminalizzare i più deboli è prassi che non appartiene alla nostra cultura politica. E di questo, sia chiaro a tutti, andiamo fieri". (Rer)