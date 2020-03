Abruzzo: rischio idrogeologico, finanziati nuovi interventi

- Il Dipartimento infrastrutture e trasporti della Regione Abruzzo ha finanziato 11 interventi in difesa del rischio idrogeologico e della costa, per un totale di 1.545.000 euro. In merito il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Umberto D’Annuntiis, ha dichiarato: "Sono ulteriori interventi ritenuti prioritari dai servizi di Genio civile delle provincie di Teramo, L’Aquila, Chieti e Pescara, finalizzati ad assicurare al territorio regionale un miglioramento del grado di sicurezza dell’assetto idraulico e idrogeologico. Devo ringraziare il Dipartimento e in particolar modo il direttore, Emidio Primavera, insieme ai dirigenti Carlo Giovani, Carlo Misantoni e Vittorio Di Biase e tutti i loro collaboratori, per l’attenzione mostrata e la dedizione al lavoro in questo particolare momento di difficoltà che sta vivendo tutto il Paese". (Ren)