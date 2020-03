Coronavirus: direttore Istituto Koch, in Germania vittime e contagi aumenteranno

- Il numero di decessi e contagi da nuovo coronavirus aumenterà anche in Germania, dove già si contano tre vittime e 1.296 infetti. È quanto affermato da Lothar Wieler, presidente dell'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania, durante la conferenza stampa sul coronavirus tenuta oggi nella capitale tedesca. Vi hanno partecipato anche il cancelliere Angela Merkel e il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. Secondo Wieler, “è importante procedere in maniere sistematica per rallentare il coronavirus”, che si diffonde “in alcune regioni, non a ondate”. Per il presidente del Rki, l'epidemia potrebbe durare “per mesi, forse anche per anni”. Pertanto, “l'obiettivo centrale è rallentare la diffusione” del coronavirus, “si tratta soltanto di questo”, ha evidenziato Wieler. Il presidente dell'Rki ha quindi aggiunto che il suo istituto sta collaborando con altri centri di ricerca europei per elaborare misure volte a una maggiore protezione dei soggetti ad alto rischio di contagio, come anziani e persone già affette da patologie. Wieler ritiene che l'epidemia potrebbe durare per mesi, "forse anche anni". Intanto, negli ospedali aumenteranno i pazienti con malattie respiratorie e polmoniti più gravi, che avranno bisogno del ricorso alla terapia intensiva. Per tale motivo, ha sottolineato Wieler, “è importante mantenere bassa la pecentuale di questi pazienti, affinché il sistema sanitario possa farcela”. (Geb)