Coronavirus: Tofalo (M5s), in campo militari e civili Difesa contro crisi

- Sull'emergenza coronavirus il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo informa che si stanno mettendo in campo tutte le nostre risorse, militari e civili, "per superare questa situazione di emergenza, partecipando con grande impegno e altissimo senso del dovere al grande sforzo che tutto il Paese sta facendo". Dopo l'annuncio del ministro della Difesa Lorenzo Guerini relativo al progetto di collaborazione tra la Difesa e l'Industria civile per la produzione di respiratori polmonari destinati in primis alla Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, regioni maggiormente colpite per il numero di pazienti che necessitano di terapie intensive, l'esponente di governo del M5s in una nota aggiunge: "La Difesa, grazie al fattivo impegno del ministro Guerini che segue attentamente fin dalle prime ore ogni fase dell'emergenza, ha dimostrato di essere pronta a rispondere alla crisi con tutte le forze e gli assetti specializzati di cui dispone". Il sottogretario quindi ringrazia "tutto il personale militare e civile che in queste ore è impegnato in prima linea". (Com)