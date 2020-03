Russia: Consiglio federale riduce tempi esame domande per ottenimento cittadinanza

- Il Consiglio federale, la camera alta del parlamento di Mosca, ha approvato un disegno di legge che semplifica le procedure di esame delle domande presentate per l’ottenimento della cittadinanza russa. Stando alle informazioni diffuse, il disegno di legge prevede una riduzione delle tempistiche di esame da sei a tre mesi. Per i cittadini di Bielorussia e Ucraina, che parlano correntemente il russo e risiedono permanentemente in nel paese, non saranno condotti esami di lingua. Saranno esentati anche quelli che in precedenza vivevano in Russia o nell’Unione sovietica. (Rum)