Speciale energia: Novak smentisce contatti con i sauditi sull'Opec+, l'accordo resta in bilico

- Il ministro dell'Energia russo Aleksander Novak ha smentito le indiscrezioni secondo cui avrebbe avuto un confronto con l’ex omologo saudita, Khalid al Falih, in merito all’estensione dell’accordo Opec+ sul taglio della produzione petrolifera. "No, non abbiamo discusso. Non abbiamo avuto alcun contatto", ha detto Novak alla stampa russa, smentendo quindi il “Wall Street Journal”. Il quotidiano statunitense, citando fonti saudite, ha riferito che Falih avrebbe avuto un colloquio Novak per discutere dei contraccolpi subiti dal settore petrolifero dopo il mancato accordo fra i paesi dell’Opec e quelli non facenti parte del Cartello. I prezzi del petrolio sono crollati nei giorni scorsi a causa della mancata intesa su un ulteriore taglio della produzione di 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno nel quadro dell'accordo Opec+. La Russia, capofila dei paesi non facenti parte dell'Opec, ha deciso di non aderire alla proposta avanzata dall'Arabia Saudita che, a sua volta, è l’attore forte fra i paesi membri del Cartello petrolifero. Ieri Novak, intervistato dall’emittente “Rossija 24”, ha affermato che la Russia propone di estendere al secondo trimestre del 2020 l’accordo Opec+ mantenendo le condizioni attuali. In questo modo, afferma il ministro, si contribuirebbe a ridurre le fluttuazioni sul mercato. “La nostra proposta, avanzata di comune accordo con una serie di paesi non aderenti all’Opec, prevedeva l’estensione dell’accordo alle condizioni attuali al secondo trimestre dell’anno: riteniamo che sia molto più flessibile rispetto all’opzione di ulteriori tagli”, ha detto Novak. Il ministro russo ha inoltre affermato che il formato dell’Opec+ non cesserà di esistere a seguito dell’ultima riunione ma continuerà a operare sulla base di quanto stabilito in precedenza, con i suoi membri che coordineranno le proprie azioni sul mercato qualora si renda necessario. Secondo Novak “sono in programma delle nuove riunioni per i mesi di maggio e giugno”. “Il fatto che l’accordo non sia stato esteso oltre il primo aprile non significa che cesserà la nostra cooperazione con i paesi aderenti all’Opec”, ha spiegato il ministro. (Rum)