Speciale energia: ministro kazakho Nogayev, sosteniamo raggiungimento consenso su accordo Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan sostiene il raggiungimento di un consenso sull'accordo Opec+ sui tagli alla produzione petrolifera e auspica una decisione che soddisfi tutti i paesi coinvolti. Lo ha detto il ministro dell'Energia Nurlan Nogayev nel corso di un punto stampa, aggiungendo che il Kazakhstan è interessato a garantire la stabilità dei prezzi. "Il Kazakhstan favorisce il consenso. Comprendiamo tutti che quando c'è un accordo, frutto di un coordinamento fra le parti, allora è possibile determinare il futuro con maggiori certezze. Vogliamo che le decisioni prese siano soddisfacenti per tutte le parti", ha detto Nogayev. Secondo il ministro kazakho, tuttavia, nel corso della prossima riunione del comitato tecnico dell’Opec+ non si discuterà del taglio della produzione petrolifera. I prezzi del petrolio sono crollati nei giorni scorsi a causa della mancata intesa su un ulteriore taglio della produzione di 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno nel quadro dell'accordo Opec+. La Russia, capofila dei paesi non facenti parte dell'Opec, ha deciso di non aderire alla proposta avanzata dall'Arabia Saudita e dagli altri membri del Cartello petrolifero. (Res)