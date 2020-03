Speciale energia: Putin, sanzioni Usa contro Nord Stream 2 minano competitività economia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto delle sanzioni contro il gasdotto russo Nord Stream 2 per ridurre la competitività dell'economia europea. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un'intervista all’agenzia di stampa "Tass". Secondo il capo dello Stato, Washington si è sempre opposta allo sviluppo delle relazioni economiche tra Russia ed Europa, come già dimostrato durante i lavori di costruzione e messa in funzione del Nord Stream. "Ma se la fonte primaria di energia è più costosa del 25-30 per cento, allora riduce l'intera competitività dell'economia tedesca e di quella europea", ha affermato il presidente Putin. Il capo dello Stato russo, inoltre, ha confermato la volontà russa di mantenere attivo il transito di gas attraverso l’Ucraina. Mosca e Kiev hanno già firmato un accordo per garantire le forniture quindi, afferma Putin, le sanzioni statunitensi contro il Nord Stream 2 dovrebbero essere revocate. Il Nord Stream 2 collegherà la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. Attualmente in fase di costruzione, una volta ultimato il gasdotto avrà una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Operatore del progetto è la società Nord Stream 2 AG il cui unico azionista è Gazprom. I partner europei dell'azienda russa nel progetto sono la multinazionale britannico-olandese Shell, la società austriaca Omv, il gruppo francese Engie e le imprese tedesche Uniper e Wintershall. Le aziende in questione finanziano il 50 per cento del progetto, con una spesa di 950 milioni di euro ciascuna. La restante metà dei fondi, pari a 4,75 miliardi di euro, proviene da Gazprom. Gli Stati Uniti si stanno opponendo attivamente alla realizzazione del Nord Stream 2 e hanno approvato lo scorso dicembre delle sanzioni che hanno costretto la società svizzera Alsseas a interrompere la posa delle condotte nel Mar Baltico. (Rum)