Speciale energia: ministero Finanze russo, nessuna riduzione costo carburanti dopo crollo prezzi del petrolio

- Il costo della benzina in Russia non diminuirà il suo valore, come sta accadendo negli Stati Uniti sullo sfondo del crollo dei prezzi del petrolio. Lo ha dichiarato il vice ministro delle Finanze della Federazione Russa, Aleksej Sazanov. "Non dovrebbero crescere. Questo è certo", ha dichiarato il viceministro. I prezzi mondiali del petrolio continuano a salire dopo essere calati nella giornata di lunedì 9 marzo. Le quotazioni petrolifere sono crollate in seguito alla mancata conclusione dell'accordo Opec +. (Rum)