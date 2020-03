I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Iraq: comando centrale Usa, stiamo portando nel paese sistemi di difesa aerea contro Iran - Il generale dei marine Kenneth McKenzie, alla guida del comando centrale Usa, ha annunciato che gli Stati Uniti hanno intrapreso l’introduzione di sistemi di difesa aerea e anti-missili balistici in Iraq contro potenziali attacchi iraniani. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Al Arabi Al Jadid". Il Pentagono ha già chiesto il permesso di installare sistemi di difesa missilistica Patriot in Iraq dopo l’attacco a una caserma Usa nel paese da parte di missili iraniani. L'azione iraniana è stata in risposta all'uccisione del comandante della Forza al Qods iraniana Qassem Soleimani e del vice capo delle Forze di mobilitazione popolare irachene Abu Mahdi al Muhandes in un attacco statunitense presso l'aeroporto di Baghdad lo scorso 3 gennaio. Due giorni dopo, il parlamento iracheno ha approvato una risoluzione in cui si afferma che "il governo deve lavorare per porre fine alla presenza di truppe straniere in Iraq". Nella risoluzione, non vincolante, si chiedeva al governo di annullare la richiesta di assistenza da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti. (segue) (Res)