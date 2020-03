I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Medio Oriente: Usa chiedono all’Iran di rilasciare tutti cittadini statunitensi detenuti - Gli Stati Uniti chiedono alla Repubblica islamica dell'Iran di rilasciare immediatamente per motivi umanitari tutti gli americani detenuti illegalmente in Iran. Lo sostiene il segretario di Stato, Mike Pompeo in una nota. Gli Stati Uniti riterranno il regime iraniano direttamente responsabile di eventuali morti americane. “Le notizie secondo cui COVID-19 si è diffuso nelle carceri iraniane sono profondamente preoccupanti e non richiedono altro che il rilascio completo e immediato di tutti i cittadini americani. La loro detenzione in condizioni sempre più degradanti sfida la decenza umana di base”, afferma Pompeo. Il regime iraniano, continua Pompeo, ha recentemente rilasciato 70.000 prigionieri a causa dello scoppio di Covid-19, dimostrando la sua capacità di concedere clemenza e mostrare misericordia. Eppure continua a detenere ingiustamente diversi cittadini americani, senza motivo o giustificazione. (Res)