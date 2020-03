I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: coronavirus, al via missione di rimpatrio per 122 residenti a Wuhan - Un aereo è partito dal Sudafrica in direzione della Cina per rimpatriare 122 cittadini sudafricani residenti a Wuhan. "Vai veloce, con Dio, e riporta i nostri figli a casa" ha detto il presidente Cyril Ramaphosa al personale militare sanitario salito ieri sera a bordo dell'aereo all'aeroporto, come appare in un video diffuso su Twitter dall'emittente "News24". Le 122 persone che saranno rimpatriate fanno parte di un gruppo originario di circa 180 sudafricani residenti a Wuhan che nelle scorse settimane hanno chiesto al governo di Pretoria di poter far ritorno nel loro paese, preoccupati dalla diffusione del Sars-CoV-2, il virus della famiglia dei coronavirus che ha contagiato finora oltre 116 mila persone nel mondo, con sette casi confermati in Sudafrica. Secondo Ramaphosa, chi ha abbandonato la richiesta di rientro ha deciso di "mantenere i rispettivi impegni". E' previsto che il volo, la cui missione costerà circa 1,6 milioni di dollari al governo di Pretoria, rientri in Sudafrica venerdì. (segue) (Res)