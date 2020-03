I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Somalia: raid Usa contro al Shabaab nel sud del paese, almeno cinque morti - Almeno cinque combattenti di al Shabaab sono rimasti uccisi in un raid aereo effettuato dalle forze statunitensi e somale nei pressi di Janaale, nel sud della Somalia. Lo ha riferito in un comunicato il Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom), precisando che secondo le informazioni disponibili nessun civile è rimasto coinvolto nell'attacco. "I nostri raid sono uno sforzo chiave per combattere il terrorismo e aiutare a portare stabilità in Somalia", ha detto il vicedirettore delle operazioni Africom, Miguel Castellanos, secondo il quale queste operazioni "non solo indeboliscono la capacità di al Shabaab di condurre attività violente nella regione, ma gettano luce sulla rete di combattenti (jihadisti) ed ostacolano la capacità dell'organizzazione terroristica affiliata ad al Qaida di reclutare ed esportare il terrorismo". Ieri un attacco simile ha provocato la morte di almeno quattro jihadisti. (segue) (Res)