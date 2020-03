I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Sudan: Fbi a Khartum per indagini su attentato a Hamdok - Il ministero dell’Interno sudanese ha annunciato che una squadra di sicurezza dell'Fbi arriverà oggi a Khartum dagli Stati Uniti per partecipare alle indagini in corso sull'attentato a cui è sfuggito nei giorni scorsi il primo ministro Abdullah Hamdok. In un post sul suo account ufficiale su Twitter, il ministero ha dichiarato che il team è composto da tre esperti di sicurezza che stanno arrivando a Khartum, in risposta alle decisioni del Consiglio di sicurezza e della Difesa. Il Consiglio sovrano del Sudan aveva richiesta pubblicamente una collaborazione internazionale per condurre le indagini sull'attacco. Intanto, secondo quanto riferito da fonti di sicurezza citate dal quotidiano "Sudan Tribune", le forze di polizia hanno arrestato decine di persone sospettate di essere coinvolte nell'attacco, alcune delle quali fedeli all'ex presidente Omar al Bashir, destituito nell'aprile scorso. L'attentato, di cui non si conosce ancora la paternità, è stato effettuato con un dispositivo esplosivo telecomandato piantato tra gli alberi di una delle strade principali della capitale Khartum. L'esplosione è avvenuta al passaggio del veicolo blindato a bordo del quale viaggiava Hamdok, rimasto illeso, e ha causato danni a diverse case e negozi. (segue) (Res)