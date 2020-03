I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Sudafrica: coronavirus, bilancio sale a 13 casi confermati - Il ministro della Sanità del Sudafrica, Zweli Mkhize, ha confermato sei nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2 nel paese, episodi che portano il numero totale di contagiati a 13 persone. I nuovi casi, ha spiegato Mkhize citato dall'emittente locale "News24", si trovano nelle province di Gauteng (quella di Johannesburg), KwaZulu-Natal (est) e del Capo occidentale (dove si trova Città del Capo) e coinvolgono persone che sono recentemente tornate da viaggi in Europa. "Le persone trovate con sintomi hanno iniziato a ricevere cure. Alcuni di questi pazienti sono già in ospedale mentre altri, in particolare quelli che sono asintomatici, sono in quarantena. Anche la traccia dei contatti è iniziata per tutti questi casi", ha detto il ministro della Sanità. Il virus Sars-CoV-2, della famiglia dei coronavirus, ha contagiato finora oltre 119 mila persone nel mondo, di cui oltre 90 in Africa. (Res)