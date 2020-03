I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Energia: Libia, possibile riapertura dei giacimenti petroliferi in settimana - Dopo l'incontro che il generale libico, Khalifa Haftar, ha tenuto lunedì 9 marzo a Parigi con il presidente francese, Emmanuel Macron, si prevede la riapertura dei siti petroliferi libici già questa settimana. Lo riferisce il sito web “Libya Akhbar”, che cita fonti interne alle aziende petrolifere libiche, in particolare una fonte informata dal campo di El Feel (Elehpant), nel sud-ovest della Libia. Il quotidiano francese "Le Monde" ha rivelato l'esistenza di una mediazione di Parigi che richiede la revoca del blocco dei porti petroliferi in cambio di una nuova distribuzione delle sue entrate, escludendo la Banca centrale di Tripoli. Il giornale ha descritto la mediazione dell'Eliseo come una soluzione di compromesso: i ricavi, secondo questa ricostruzione, sarebbero distribuiti più equamente tra le regioni della Libia senza passare per la Banca centrale di Tripoli. Intanto la compagnia petrolifera National Oil Corporation (Noc) di Tripoli ha affermato che "la chiusura illegale delle strutture petrolifere ha causato un calo della produzione di greggio a circa 110 mila barili al giorno". Si registrano pertanto perdite finanziarie superiori a 2,9 miliardi di dollari Usa dal 17 gennaio. La Noc ha espresso, in una dichiarazione ufficiale, la sua preoccupazione per una possibile carenza di carburante nei prossimi giorni a causa del crollo della produzione locale e della sospensione delle attività della raffineria di Zawiya, oltre a "la mancanza di budget sufficienti per l'importazione di carburante". (segue) (Res)