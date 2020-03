I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: fonti stampa, le milizie di Misurata preparano un attacco per riprendersi Sirte - Le milizie di Misurata alleate del Governo di accordo nazionale (Gna) starebbero pianificando un “attacco imminente” contro le unità dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar nella città di Sirte, a 450 chilometri ad est da Tripoli. Una fonte militare ha spiegato al sito web informativo “Al Mashad”, considerato vicino all’Lna, che le forze del Gna hanno inviato "una grande forza" dalla città di Misurata composta dalla Brigata Farouq e dalla Brigata al Sumud guidata da Salah Badi (leader militare interessato da sanzioni Onu), oltre ai combattenti giunti dalla Siria attraverso la Turchia. Tutti sarebbero ora diretti verso la città di Abugrein, 120 chilometri a sud di Misurata. L'obiettivo di questa forza, secondo le fonti di "Al Mashad", è quello di prepararsi per un attacco con il quale riprendere il controllo della città di Sirte, ex roccaforte dello Stato islamico (Is) e di Gheddafi persa a gennaio. La fonte ha sottolineato che il piano preparato dalle forze del Gna, sostenuto da consiglieri militari turchi, dipende da una copertura aerea fornita dai droni turchi. (segue) (Res)