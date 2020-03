I fatti del giorno - Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: scissione nel partito Qalb Tounes, undici deputati si dimettono - Si registra una importante scissione in corso all'interno del partito tunisino Qalb Tounes, seconda forza dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento monocamerale della Tunisia. Ieri sera infatti undici deputati hanno annunciato le loro dimissioni dal gruppo parlamentare guidato dal magnate dei media Nabil Karoui, in una mossa improvvisa che riflette l'escalation di scontri e divisioni all'interno di questo partito di orientamento populista escluso dal nuovo governo del premier Elyes Fakhfakh. Le dimissioni includono importanti leader di primo livello del partito di opposizione, come il capogruppo in parlamento, Hatem al Maliki e il vice presidente del partito, Reza Sharaf al Din. Qalb Tounes (che significa "Cuore della Tunisia") scende così da 38 a 27 seggi, mantenendo comunque la seconda posizione in parlamento dietro al movimento islamico Ennhada (58) e davanti alla Corrente democratica (22). (Res)