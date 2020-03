I fatti del giorno - Europa orientale (2)

- Georgia: coronavirus, intesa fra governo e banche a sostegno del sistema turistico - Il governo della Georgia, la Banca centrale e gli istituti di credito commerciali adotteranno delle misure attive in coordinamento per mitigare l'impatto negativo del coronavirus sul settore turistico. Secondo l’ufficio stampa del governo, l'accordo è stato raggiunto durante una riunione fra Giorgi Gakharia, premier della Georgia e gli amministratori delegati delle principali banche commerciali. Le conseguenze economiche del coronavirus sono state discusse durante l'incontro, con particolare attenzione ai settori vulnerabili più colpiti, fra cui proprio quello turistico. “L'intenzione del settore bancario e delle autorità è di attuare delle misure coordinate per mitigare le conseguenze economiche di una possibile diffusione del coronavirus”, ha detto Gakharia. È stato deciso di istituire un gruppo di lavoro che coinvolga governo, Banca centrale e gli altri istituti per individuare delle misure specifiche. (segue) (Res)