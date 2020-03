I fatti del giorno - Europa orientale (3)

- Ucraina: Servizio statistico, prezzi al consumo in calo dello 0,3 per cento - Lo scorso mese i prezzi al consumo in Ucraina hanno registrato un calo dello 0,3 per cento rispetto a gennaio. Lo si apprende dai dati diffusi dal Servizio statistico statale ucraino. “Nel mese di febbraio i prezzi al consumo hanno registrato un calo pari a 0,3 punti percentuali rispetto a gennaio, e sono diminuiti dello 0,1 per cento rispetto all’inizio dell’anno”, si legge nel rapporto, in cui viene spiegato che è stato invece riscontrato un aumento del 2,4 per cento rispetto a febbraio del 2019. (segue) (Res)