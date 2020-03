I fatti del giorno - Europa orientale (4)

- Coronavirus: tre nuovi contagi in Polonia, bilancio totale a 25 persone - Il ministero della Sanità polacco ha confermato questa mattina tre nuovi casi di coronavirus nel paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Pap”, aggiungendo che si tratta di un giovane residente a Varsavia e due donne in età avanzata, provenienti da Lublino e Lancut. Proprio quest’ultima rappresenta il primo caso di coronavirus nel voivodato della Precarpazia. Il bilancio totale dei contagiati in Polonia è così salito a 25 persone. (segue) (Res)