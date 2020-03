I fatti del giorno - Europa orientale (5)

- Moldova: coronavirus, confermati altri due casi - Altri due casi di coronavirus sono stati confermati in Moldova. L'annuncio è stato fatto dal ministro della Sanità, del Lavoro e della Protezione sociale moldavo, Viorica Dumbraveanu durante una conferenza stampa. Le persone colpite da Covid-19, una donna di Chisinau e un uomo del sud del paese sono tornate di recente dall'Italia. Entrambi i casi sono di gravità media e le condizioni dei pazienti sono stabili. Gli specialisti dell'Agenzia nazionale per la sanità pubblica svolgono le indagini epidemiologiche per determinare con chi le persone infette sono entrate in contatto. Il ministro della Sanità ha annunciato che a partire da oggi è stata presa la decisione di chiudere tutte le scuole, le università e gli asili del paese. Ieri, le autorità hanno annunciato che è stato deciso di sospendere tutti gli eventi di massa al fine di prevenire la diffusione di Covid-19. Inoltre, è stato deciso di interrompere i voli da e verso l'Italia, il divieto agli operatori delle compagnie aeree di portare passeggeri che viaggiano dall'Italia, dall'Iran, dalla Cina, dalla Corea del Sud verso la Moldova. E' stata chiusa inoltre la frontera con la Romania. Il primo caso di coronavirus è stato registrato in Moldova il 7 marzo a una donna di ritorno dall'Italia. A oggi sono quindi tre le persone contagiate da coronavirus. (Res)