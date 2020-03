I fatti del giorno - Balcani

- Migranti: premier greco Mitsotakis, pronti a cooperare con la Turchia ma senza ricatti - La Grecia è pronta a cooperare con la Turchia ma su basi di equità e senza ricatti: è la posizione espressa dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis nel corso della visita a Vienna dove ha incontrato ieri pomeriggio il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. "Il personale ed i mezzi tecnici che ci avete offerto ci aiuteranno a impedire ogni tentativo di ingresso nei nostri confini dalla Turchia", ha dichiarato Mitsotakis commentando l'assistenza fornita da Vienna. Il premier ellenico ha accusato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan "di "abusare dei migranti e dei rifugiati che hanno vissuto per anni in Turchia": "Li sfrutta e li usa come un arma" contro l'Ue, ha detto. "Sono grato alla Grecia ed al governo greco per la protezione dei confini del paese e dell'Europa", ha affermato da parte sua Kurz. (segue) (Res)