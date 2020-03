I fatti del giorno - Balcani (2)

- Albania: coronavirus, adottate nuove misure restrittive, chiusi pub, discoteche e palestre - Il governo albanese ha disposto una serie di misure restrittive nell'ambito dei provvedimenti per prevenire la diffusione del coronavirus, dopo i primi dieci casi registrati nel paese. Tutti i pub, le discoteche, le palestre e le piscine saranno chiuse fino a nuovo ordine. Ai ristoranti e ai bari, l'obbligo di posizionare i tavoli ad una distanza di almeno due metri uno dall'altro. L'amministrazione pubblica lavorerà con personale ridotto, e una parte dei dipendenti dovrebbe lavorare da casa. Da oggi tutti i servizi pubblici accessibili online non saranno più offerti anche agli sportelli. Vista la chiusura degli asili nidi e delle scuole, su ordine del governo uno dei genitori che ha bambini piccoli, potrebbe stare a casa. Al personale medico impegnato in prima linea con il coronavirus, è stato offerto un bonus di mille euro, mentre di 500 euro al personale amministrativo a loro sostegno. (segue) (Res)