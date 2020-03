I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: Thaci critico nei confronti dell'Ue, "senza liberalizzazione visti nessun passo avanti con la Serbia" - Il presidente del Kosovo Hashim Thaci si è detto critico nei confronti dell'Unione europea per la mancata decisione sulla liberalizzazione dei visti ai cittadini kosovari ed ha dichiarato di rifiutare ogni mediazione di Bruxelles per facilitare il dialogo fra Pristina e Belgrado. "Fino a quando non ci sarà la liberalizzazione dei visti, almeno io, come presidente della Repubblica, non parteciperò a nessun tavolo di dialogo promosso da Bruxelles. Noi ci meritiamo la liberalizzazione die visti e poi giudicheremo sui successivi passi", ha detto Thaci ai giornalisti. A suo parere Bruxelles, non avrebbe nè le capacità né l'unità e nemmeno un obiettivo chiaro su come andare avanti (segue) (Res)