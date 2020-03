I fatti del giorno - Balcani (4)

- Romania: possibile data elezioni amministrative il 28 giugno, resta incognita coronavirus - Il primo ministro per gli affari correnti della Romania, il leader liberale Ludovic Orban, ha tenuto delle consultazioni con i partiti e gruppi i parlamentari per decidere il calendario delle prossime elezioni amministrative. Lo riferisce l'esecutivo di Bucarest con un comunicato. La data concordata da quasi tutti è il 28 giugno ma l’effettivo svolgimento delle stesse dipenderà dall'evoluzione dell'epidemia di coronavirus. L'Alleanza liberale democratica (Alde) e il Partito socialdemocratico (Psd) – forza di opposizione - non hanno partecipato alle consultazioni. Domani è previsto, invece, il voto di fiducia in Parlamento del nuovo esecutivo proposto dal primo ministro incaricato, Florin Citu. (segue) (Res)