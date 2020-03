I fatti del giorno - America Latina (4)

- Brasile: Petrobras annuncia vendita partecipazione in quattro giacimenti onshore - La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato oggi, 10 marzo, di aver firmato un contratto con la Eagle Exploração de Óleo e Gás Ltda per la vendita del 100 per cento delle proprie partecipazione nei giacimenti petroliferi onshore situati nel bacino del Tucano, nell'entroterra dello stato di Bahia, per 3 milioni di dollari. I campi onshore coinvolti nella transazione sono Conceiçao, Quererá, Fazenda Matinha e Fazenda Santa Rosa. Si trovano a circa 110 chilometri dalla capitale dello stato, Salvador. La società ha informato che l'importo della vendita verrà pagato in due rate, la prima di 602 mila dollari è stata pagata già all'atto della firma e la seconda di 2,4 milioni sarà versata alla chiusura della transazione. (segue) (Res)