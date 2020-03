Repubblica Ceca: autorità nazionali si riuniranno oggi, focus su priorità politica estera

- Le autorità della Repubblica Ceca si riuniranno oggi al castello di Praga per discutere i temi più pressanti in materia di politica estera. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ctk”, aggiungendo che alla riunione prenderanno parte il presidente Milos Zeman, il premier Andrej Babis, i ministri degli Esteri, dell’Interno e della Difesa, rispettivamente Tomas Petricek, Jan Hamacek e Lubomir Metnar, e i presidenti di Senato e Camera dei deputati, Milos Vystrcil e Radek Vondracek. Stando alle informazioni diffuse, il tema principale saranno i rapporti con la Cina, in vista dell’imminente visita di Vystrcil a Taiwan. L'ambasciatore cinese a Praga aveva in precedenza scritto una lettera contro questa ipotesi. La missiva è stata molto criticata dal presidente del Senato e il Partito democratico civico (Ods) ha annunciato che Vystrcil potrebbe proporre che a Pechino venga chiesto di rimpiazzare l'ambasciatore. Il premier Babis ha espresso il suo sostegno all'iniziativa. Altri temi oggetto di discussione oggi saranno la Brexit, la situazione in Medio Oriente e nei Balcani occidentali, le relazioni euroatlantiche, la diffusione del nuovo coronavirus e la questione migratoria al confine greco-turco.(Vap)