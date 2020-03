Russia: la Duma approva in via definitiva gli emendamenti costituzionali

- La Duma di Stato (camera bassa del parlamento russo) ha approvato definitivamente il disegno di legge sugli emendamenti costituzionali presentati dalla presidenza. La Duma ha approvato il disegno di legge con 383 voti a favore, zero contrari e 43 astenuti. Dopo l’approvazione in seconda lettura avvenuta nella giornata di ieri, che ha portato all’adozione dell’emendamento che consente al presidente in carica di ricandidarsi senza rispettare l’attuale vincolo dei due mandati consecutivi, si conclude l’iter parlamentare della riforma costituzionale. Il disegno di legge, introdotto dalla parlamentare Valentina Tereshkova e subito sostenuto dagli altri esponenti del partito di maggioranza Russia Unita, è stato approvato nonostante Vladimir Putin abbia più volte ribadito di essere contrario all’annullamento del vincolo del doppio mandato. Ora si aspetta la data del 22 aprile, in cui è stato fissato il voto popolare per la definitiva approvazione ed entrata in vigore delle modifiche costituzionali. (Rum)