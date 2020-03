Coronavirus: Meloni, chiudere tutto per 15 giorni tranne alcuni settori

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha ribadito la proposta di chiudere tutte le attività per 15 giorni, con alcune eccezioni, per contrastare le ripercussioni del Covid-19. "Penso che nella confusione si rischi di creare ancora più contagio - ha affermato la parlamentare, ospite di "Circo Massimo", su Radio Capital -. So che per il governo è difficile fare le scelte, ma converrebbe dire di andare tutti a casa per 15 giorni, a parte alcuni settori. La mia paura - ha proseguito la lader di Fd'I - è che si proceda per cerchi concentrici e si rincorra l'epidemia anziché arrivare prima". (Rin)