Europa orientale: prosegue a Vilnius la ministeriale Esteri del gruppo B9

- Il ministro degli Affari esteri ad interim della Romania, Bogdan Aurescu, partecipa oggi a Vilnius, in Lituania, alla giornata conclusiva della riunione dei capi delle diplomazie degli Stati parte del formato Bucarest 9 (B9). Secondo un comunicato del ministero degli Esteri romeno, all'evento prendono parte anche rappresentanti della Nato e del Dipartimento di Stato Usa. Tra i temi dell'agenda il processo di riflessione sul rafforzamento della dimensione politica della Nato, sull'equa condivisione delle responsabilità e sull'approccio alleato ai rischi per la sicurezza nella regione. Vengono inoltre discussi gli sviluppi relativi al ruolo della Nato nella lotta al terrorismo e nella gestione di nuovi tipi di sfide, come quelli nel campo della tecnologia energetica o della sicurezza.Il formato B9 è un'iniziativa avviata da Romania e Polonia, con la partecipazione di Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Lettonia, Estonia. (Rob)