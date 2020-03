Coronavirus: sindacati, proroga rinnovo esenzioni per 6 mesi

- Proroga dei termini per il rinnovo delle esenzioni di almeno 6 mesi e sospensione dei verbali di contestazione. Sono le richieste che le segreterie regionali di FNP CISL, SPI CGIL e UILP hanno consegnato alla Regione Lombardia, “in considerazione della situazione di emergenza sanitaria in corso e delle grandi difficoltà in cui versano i cittadini”. Ieri, Emilio Didonè, Federica Trapletti e Giuseppe Ippolito, segretari generali delle federazioni dei pensionati di CGIL CISL UIL, hanno consegnato all’Assessore al Welfare, Giulio Gallera e al direttore generale del welfare, Luigi Cajazzo , la richiesta ufficiale perché ai cittadini lombardi titolari sia prorogata l’esenzione che scadrebbe il prossimo 31 marzo, spostandola a fine settembre , come già successo lo scorso anno.La proroga riguarderebbe le esenzioni conosciute come E02 ed E12 (disoccupazione), E13 (lavoratori in mobilità/cassa integrazione/contratto di solidarietà) e le esenzioni del ticket farmaceutico E30 (patologia cronica) ed E40 (malattia rara). (segue) (Com)