Coronavirus: sindacati, proroga rinnovo esenzioni per 6 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’emergenza sanitaria che sta colpendo in misura massiccia la nostra regione – dice Emilio Didonè, segretario generale FNP CISL Lombardia – impone comportamenti conseguenti con le scelte e le disposizioni governative su altri temi, vedi mutui e fisco. Quindi sarebbe assolutamente indispensabile che, anche in tema ticket inevasi, la Regione Lombardia assuma posizioni utili a rasserenare e tranquillizzare migliaia di persone che non saprebbe come agire in questo periodo”. “Sui territori – continua Didonè - stiamo avendo riscontro di comportamenti disomogenei da parte delle singole ATS. Gradiremmo incontrare assessore e direttore generale, ma intanto, chiediamo che in tutta la regione sia avviata la sospensione dell’invio dei verbali di contestazione per mancato pagamento ticket, la proroga dei termini per il pagamento e per la contestazione dei verbali già inviati, e il rinnovo della Legge Regionale n. 23, nella parte relativa ai ticket sanitari. Infine, con SPI e UILP abbiamo segnalata la necessità di prorogare la scadenza dei piani terapeutici per le prescrizioni farmacologiche dei pazienti cronici”. “Comprendiamo la grave situazione di emergenza lombarda – conclude il leader FNP regionale -, ma siamo costretti a sottolineare questo problema che si può sospendere subito spostando una data in attesa di trovarci una volta passata questa emergenza, che ha la priorità assoluta. A tal proposito, invito ancora tutti i pensionati a restare in casa il più possibile. Così facendo, aiutiamo il servizio sanitario nazionale e lombardo”. (Com)