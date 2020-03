Coronavirus: Salvini, tutta Europa zona rossa per contrastare virus e guerre commerciali

- Una zona rossa da estendere a tutta l'Europa, per contrastare la diffusione del Covid-19 ed anche le guerre commerciali che sta innescando. Lo ha ribadito il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato da "Radio anch'io", su Rai Radio1. "Volere è potere - ha spiegato l'ex ministro dell'Interno -. E' chiaro che qualcuno sta usando il virus per fare una guerra commerciale ai lavoratori, ai prodotti e alle merci italiane, il che è doppiamente squallido e inaccettabile. Se, come è vero, i morti e i contagiati sono ormai in aumento in Francia, Spagna, Germania ed in altri Paesi europei - ha proseguito Salvini -, se questa Unione europea ha un senso, ha un’anima, mette la salute e la vita delle persone al centro di tutto. Un sacrificio di due-tre settimane, che riguarda tutti, potrebbe non penalizzare nessuno e farci ripartire". (segue) (Rin)