Coronavirus: Salvini, tutta Europa zona rossa per contrastare virus e guerre commerciali (2)

- Per il leader della Lega, inoltre, è arrivato il momento "di fare le cose, c’è un'emergenza sanitaria. Si intervenga subito e non all'italiana con le autocertificazioni, le zone rosse, gialle, fucsia. E poi bisogna assicurare che nessuno perderà il posto di lavoro in azienda, ci vogliono garanzie su affitti e mutui. Ci sono i soldi? Certo. Noi non chiediamo 300 miliardi di euro come la Germania quando ha salvato le sue banche", ha detto Salvini che ha concluso: c'è "angoscia, ma anche fiducia nel fatto che se tutti facciamo la nostra parte ne usciamo in fretta e si riparte". (Rin)