Coronavirus: parchi e giardini pubblici aperti, ma attività sportive non in gruppo

- L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito. Resteranno aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che queste attività non si svolgano in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro. Lo precisa la seconda parte delle faq sul combinato disposto dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri dell'8 e del 9 marzo.(Com)