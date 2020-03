Coronavirus: Meloni, 10 miliardi a cui pensa governo siano solo una partenza per fronteggiare emergenza

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel commentare a "Circo Massimo", su Radio Capital, gli interventi allo studio dell'esecutivo per far fronte all'emergenza Covid-19, ha sottolineato come "10 miliardi di euro vadano bene solo se sono una partenza. Molte misure sono prese dalle proposte che abbiamo fatto noi, siamo contenti, il clima è giusto". (Rin)