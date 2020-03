Coronavirus: chiuse le scuole libiche in Tunisia

- L'addetto accademico presso l'ambasciata libica a Tunisi ha annunciato la sospensione degli studi in tutte le scuole libiche in Tunisia, senza specificare la durata della sospensione. Un messaggio inviato dall'Addetto accademico presso l'ambasciata a cinque scuole libiche nella capitale, Tunisi, a Sfax e Hammamet, spiega che questa misura arriva per "preservare la sicurezza degli studenti dal nuovo coronavirus, dopo che la Tunisia ha registrato cinque casi".(Res)