Tlc: Mediaset, cresce utile a 190 milioni, ricavi in caso a 2,9 miliardi (2)

- (segue) Mediaset osserva che l’esercizio 2019 è stato caratterizzato “dall’avviamento del progetto di sviluppo internazionale MediaForEurope, dall’investimento nel broadcaster tedesco ProsiebenSat.1Media e da una gestione che ha consentito la crescita degli utili al netto delle poste straordinarie dell’esercizio 2018 nonostante le oggettive difficoltà registrate dal settore media a livello nazionale e internazionale”. Per Cologno Monzese, “decisamente superiori alle stime aziendali anche tre indicatori strutturali: registrano una decisa crescita il ‘risultato operativo’ e la ‘generazione di cassa’, mentre i ‘costi totali’ vedono una netta riduzione”. Nello specifico il risultato operativo (Ebit) cresce “con decisione“ a 354,6 milioni di euro rispetto ai 73,7 del 2018. In Italia, l’Ebit torna in positivo per 91,3 milioni di euro rispetto ai -182,9 milioni di euro del precedente esercizio su cui incidevano svalutazioni dei diritti pay pari a 162,7 milioni di euro. In ulteriore crescita l’Ebit in Spagna: 264,9 milioni di euro rispetto ai 256,9 milioni di euro del 2018. I costi totali (costo del personale, altri costi operativi, ammortamenti e svalutazioni) sono calati in Italia a 1.890,8 milioni di euro rispetto ai 2.604,3 milioni del 2018 (-20,6%). Riduzione del 6,0 per cento anche per i costi totali in Spagna (dai 724,7 milioni di euro del 2018 a 681,3 milioni di euro). L’indebitamento finanziario netto consolidato, escludendo gli investimenti compiuti per l’acquisizione del 15,1 per cento di ProsiebenSat.1Media e le passività contabilizzate ai sensi del principio contabile Ifrs 16 in vigore dal 2019, si attesta a 768,8 milioni di euro rispetto ai 736,4 milioni di euro del 31 dicembre 2018. Considerando le citate componenti, la posizione finanziaria netta si posiziona a 1.348,3 milioni di euro. La generazione di cassa caratteristica di Gruppo è positiva per 263,5 milioni di euro in deciso miglioramento rispetto al 2018 (211,7 milioni di euro). (Rem)