Coronavirus: Meloni, mia impressione è che governo abbia intenzione di nominare un commissario

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite a "Circo Massimo", su Radio Capital, ha osservato che "anche sul supercommissario" per gestire l'emergenza Covid-19 "il governo si è tenuto sul vago. Speriamo di aver aperto una breccia. L'impressione che mi ha dato l'esecutivo - ha continuato la parlamentare - è che loro abbiano in testa di nominare un commissario, e non un supercommissario. Per me va bene Bertolaso, ma non m'impicco sul nome". (Rin)