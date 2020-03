Energia: Putin, sanzioni Usa contro Nord Stream 2 minano competitività economia europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nord Stream 2 collegherà la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. Attualmente in fase di costruzione, una volta ultimato il gasdotto avrà una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Operatore del progetto è la società Nord Stream 2 AG il cui unico azionista è Gazprom. I partner europei dell'azienda russa nel progetto sono la multinazionale britannico-olandese Shell, la società austriaca Omv, il gruppo francese Engie e le imprese tedesche Uniper e Wintershall. Le aziende in questione finanziano il 50 per cento del progetto, con una spesa di 950 milioni di euro ciascuna. La restante metà dei fondi, pari a 4,75 miliardi di euro, proviene da Gazprom. Gli Stati Uniti si stanno opponendo attivamente alla realizzazione del Nord Stream 2 e hanno approvato lo scorso dicembre delle sanzioni che hanno costretto la società svizzera Alsseas a interrompere la posa delle condotte nel Mar Baltico (Rum)