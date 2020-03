Kosovo: Thaci critico nei confronti dell'Ue, "senza liberalizzazione visti nessun passo avanti con la Serbia" (2)

- Ieri Thaci ha ricevuto a Pristina Jan Hecker, consigliere diplomatico del cancelliere tedesco Angela Merkel, ed Emmanuel Bonne, consigliere diplomatico del presidente francese Emmanuel Macron, in missione nella capitale kosovara per discutere con le autorità locali sul tema del dialogo con la Serbia e dei dazi al 100 per cento imposti alle importazioni serbe dal precedente governo dell'ex premier Ramush Haradinaj. "Non ho notato da parte loro nessuna chiarezza, tranne l'interesse sulle quali siano le posizioni delle parti. Ma non ho costatato nessuna chiara idea su nessuna delle questioni sollevate", ha commentato Thaci su Twitter l'incontro i due diplomatici europei. (segue) (Kop)