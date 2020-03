Kosovo: Thaci critico nei confronti dell'Ue, "senza liberalizzazione visti nessun passo avanti con la Serbia" (3)

- Il presidente della Repubblica sta fortemente premendo nel frattempo sulla mediazione statunitense per il raggiungimento di un accordo definitivo con la Serbia, sostenendo che il Kosovo "non dovrebbe perdere questa opportunità, grazie la rinnovata attenzione di Washington". Ieri Thaci ha chiesto al governo del premier Albin Kurti di riunirsi urgentemente per abolire i dazi imposti alla Serbia, in vista degli avvertimenti su un probabile ritiro delle truppe militari Usa dal territorio del Kosovo. "Il governo dovrebbe rispondere alle richieste ufficiali degli Stati uniti. Avete già messo a rischio la nostra speciale relazione con gli Usa, senza i quali non avremmo avuto né la libertà, né il nostro Stato, né il futuro. Con questo approccio, stiamo mettendo a rischio il futuro del nostro paese", ha scritto Thaci su Facebook. (Kop)