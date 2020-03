Coronavirus: Meloni, governissimo? Non ho bisogno di poltrone durante l'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite di "Circo Massimo", su Radio Capital, ha escluso ipotesi di un governissimo per far fronte alla diffusione del Covid-19. "Governissimo? No - ha spiegato la leader di Fd'I-, non ho bisogno di poltrone durante l'emergenza. L'unità ci può essere comunque". (Rin)