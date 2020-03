Iraq: due persone uccise in attacco armato ad Amara

- Due persone, un attivista e un avvocato, sono rimaste uccise in un attacco armato ad Amara, il capoluogo del governatorato iracheno di Maysan. Lo riferiscono fonti della sicurezza locale, secondo cui un uomo non identificato ha aperto il fuoco contro le due persone che si trovavano in una zona industriale, uccidendole sul colpo. (Irb)