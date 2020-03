Azerbaigian-Turkmenistan: in corso incontro fra presidenti Aliyev e Berdimuhamedov

- Il presidente del Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov è arrivato in visita ufficiale in Azerbaigian. Il capo dello Stato turkmeno è stato accolto con la guardia d’onore all'aeroporto internazionale Heydar Aliyev, decorato con le bandiere nazionali dell'Azerbaigian e del Turkmenistan. Ad accogliere Berdimuhamedov sono stati il primo vicepremier azerbaigiano Yagub Eyyubov, il vice ministro degli affari esteri Khalaf Khalafov e da altri funzionari statali. Il presidente turkmeno è stato ricevuto questa mattina dall’omologo Ilham Aliyev con cui ha in agenda un colloquio in formato ristretto cui seguirà una riunione in formato esteso con la partecipazione delle delegazioni dei due paesi. (Res)