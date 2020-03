India: coronavirus, Kerala chiede ritiro circolare su certificato di negatività perché ostacola ritorno indiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pinarayi Vijayan, capo del governo dello Stato del Kerala, in India, ha scritto al primo ministro del governo centrale, Narendra Modi, una lettera pubblicata su Twitter in cui segnala il problema dei “molti indiani” bloccati in Italia a causa della circolare emessa il 5 marzo dalla Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) indiana, che richiede a chi sia stato in Italia e voglia tornare in India un certificato di negatività al coronavirus. Poiché la circolare non tiene conto del fatto che le autorità italiane e di altri paesi non effettuano test a persone non sintomatiche, Vijayan ha chiesto al premier di dare istruzioni affinché venga ritirata. Il quotidiano “The Times of India” conferma che “centinaia di studenti” indiani, in particolare dell’Andhra Pradesh e del Telangana, che si trovano nel nord Italia hanno segnalato lo stesso problema. Oggi, comunque, il volo Air India AI-138 è giunto a Nuova Delhi da Milano Malpensa con 80 passeggeri a bordo, che sono stati fatti sbarcare in un’area dedicata e controllati uno per uno. Altre 52 persone sono giunte dall’Italia all’aeroporto di Kochi, nel Kerala, e sono state trasportate in parte (35) all’ospedale del distretto di Aluva, in parte (dieci) al Kalamassery Medical College e in parte in altre strutture. (Inn)