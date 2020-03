Coronavirus: separati e divorziati possono spostarsi per raggiungere i figli presso l'altro genitore

- Per le persone separate o divorziate, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. Lo precisa la seconda parte delle faq sul combinato disposto dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri dell'8 e del 9 marzo.(Com)