Sudafrica: coronavirus, al via missione di rimpatrio per 122 residenti a Wuhan (2)

- In Sudafrica sono stati confermati quattro nuovi casi di Sars-CoV-2, che come detto hanno portato a sette il numero totale di contagiati. Le quattro persone, ha spiegato ai media locali il ministro della Sanità Zweli Mkhize, facevano parte di un gruppo di dieci individui che hanno viaggiato insieme in Italia e sono rientrati nel paese africano la scorsa settimana. La dinamica è la stessa del primo caso confermato in Sudafrica: la persona risultata positiva è arrivata all'aeroporto di Durban proveniente dall'Italia dopo aver fatto scalo a Dubai. L'uomo, secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità, faceva parte di un gruppo di 10 persone che hanno viaggiato in Italia e che sono tornati in Sudafrica lo scorso 1 marzo. Nel frattempo, una scuola situata nella zona nord di Johannesburg, Sandton, è stata chiusa per misura di sicurezza dopo che alcuni membri del personale sono stati in contatto con persone che hanno viaggiato in Italia, mentre sono ancora in corso le operazioni per rimpatriare oltre 150 sudafricani residenti a Wuhan, la città cinese epicentro dell'epidemia. (segue) (Res)